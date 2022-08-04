Красноуральск, Свердловская область, 4 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жителя Красноуральска Свердловской области обвиняют в незаконной рубке леса. Мужчина вырубил более 3 тыс. деревьев, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Свою вину мужчина признал. В ходе допроса он пояснил правоохранителям, что изначального у него было официальное разрешение на заготовку леса. Однако свердловчанин решил продолжить работу в запрещённом секторе. В общей сложности незаконно было вырублено 3762 дерева. Ущерб государству оценили в 69 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.