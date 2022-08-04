Тайбэй, , 10:01 — REGNUM Предупредительные сигнальные ракеты были выпущены по беспилотнику, обнаруженному в Тайваньском проливе в районе островов, находящихся под управлением Тайваня. Об этом сообщает 4 августа минобороны островного государства.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Тайваньские военные вечером 3 августа засекли беспилотник, который пролетал в районе островов Цзиньмэнь и Бэйдин. В таких случаях предусмотрен пуск сигнальных ракет в сторону летательного аппарата, который предупреждает о необходимости покинуть район.

Военные находились в состоянии боевой готовности. Указаний на то, что беспилотник принадлежал Китаю, в сообщении нет.

Островами Цзиньмэнь управляет Тайвань, но материковый Китай считает их частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. С 1950-х годов ни военные самолёты, ни беспилотные аппараты с материкового Китая не пролетали в районе этих островов, отмечает газета South China Morning Post.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа военные КНР приступают к масштабным военным учениям в шести акваториях вокруг Тайваня. Учения объявлены после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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