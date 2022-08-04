Посёлок городского типа Шахтёрск, Сахалинская область, 4 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. После встречи с жителями Шахтёрска губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале 4 августа написал, что такое отношение к людям недопустимо.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

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Он отметил, что «ситуация печальная».

«Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей», — написал глава островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова, написало ИА «Сак. ком».