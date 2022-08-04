Ереван, 4 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Эскалация ситуации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана направлена на Лачин, который находится в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом заявил депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Следует ожидать чётких и конкретных действий российской миротворческой миссии, чтобы исключить дальнейшую эскалацию ситуации и ликвидировать имеющуюся напряжённость», — написал Алексанян.

Он заявил, что это является «обязанностью» Москвы, согласно трёхстороннему соглашению от ноября 2020 года.

Напомним, 3 августа вооружённые силы Азербайджана провели в Нагорном Карабахе военную операцию «Возмездие», атаковав позиции армии обороны Арцаха. С армянской стороны погибли двое военнослужащих, есть раненые. Обе стороны обвиняют друг друга в совершении «провокаций».