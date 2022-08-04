Екатеринбург, 4 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Челябинской области снова растёт число больных COVID-19. Это следует из сообщения оперштаба утром 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе насчитывается 1811 таких пациентов. С начала пандемии выявлено 339 130 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 328 167 пациентов.

От COVID-19 скончался ещё один человек. Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России отмечен рост заболеваемости ковидом.