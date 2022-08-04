Якутск, 4 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Якутии проводится проверка информации о том, что озеро Кюютээн и река Яна в Верхоянском районе республики были загрязнены ядовитыми веществами из расположенного рядом хвостохранилища обогатительной фабрики №418 Батагайского ГОКа. Прокуратура оценит, соблюдались ли в муниципалитете требования экологической безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Alania.gov.ru Хвостохранилище

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Загрязнение произошло во время наводнения, которое случилось в Верхоянском районе Якутии из-за дождей в середине июля. По данным министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, тогда в воду реки Яна могли попасть в высоких концентрациях кадмий, алюминий, мышьяк, марганец и другие металлы из хвостохранилища.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля уровень воды в реке Яна возле посёлка Батагай достиг 973 см при критической отметке в 970 см. По данным мониторинга состояния озера Кюютээн в 2019 и 2021 годах, в нём были превышены в 1,3-4,7 раза концентрации аммония, никеля, сульфатов и магния. Марганца в озере содержалось в 100 раз больше нормативов, кадмия — в 23 раза, алюминия — в 18 раз. В самом хвостохранилище в 2020 году фиксировали высокие и очень высокие уровни загрязнения мышьяком и кадмием.