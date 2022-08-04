Калуга, , 10:49 — REGNUM Почти шесть килограммов наркотиков изъяли сотрудники Госавтоинспекции у жительницы соседнего региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Наркотики Пресс-служба калужского областного управления МВД России

В ходе досмотра автомобиля за рулем которого находилась женщина полицейские обнаружили в багажном отделении наркотическое средство «N-метилэфедрон» общей массой 5978,4 грамма. Данный факт в установленном порядке был задокументирован оперативниками управления наркоконтроля регионального УМВД России. Как полагают правоохранители, женщине отводилась роль курьера-закладчика, а сами наркотики предназначались для незаконной реализации третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой в наркопреступлении избрана мера пресечения в виде ареста.

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