Чебоксары, 4 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту. Соревнования проходят в Чебоксарах.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Ласицкене показала результат 2 метра, после чего попыталась прыгнуть на 2,04 м, но эта высота ей не покорилась.

Второе место заняла Наталья Спиридонова с результатом 1,91 метра. Замкнула тройку Мария Кочанова, которая со второй попытки прыгнула на 1,91 м.

Ласицкене в 2021 году стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио, а также победила в соревнованиях Бриллиантовой лиги.