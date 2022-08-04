Магас, 4 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ингушетии появится единая служба помощи гражданам. Проект по её созданию будет реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Единый контакт-центр позволит жителям оперативно решать свои вопросы при обращении в различные службы и инстанции, сообщили 4 августа в пресс-службе республиканского министерства промышленности и цифрового развития.

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Ведомство заключило государственный контракт на создание и организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам. Это будет аппаратно-программный контакт-центр для массового приема, переадресации и обработки обращений жителей региона. Его внедрение должно завершиться до конца сентября 2022 года.

«Создаваемый аппаратно-программный комплекс предусматривает создание собственной виртуальной автоматической телефонной станции для обеспечения возможности массового приема/переадресации/обработки вызовов/обращений граждан, в первую очередь, в медицинские учреждения», — говорится в сообщении министерства.