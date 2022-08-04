Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве на первых этажах новостроек, построенных по программе реновации открылось около 260 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка

На первых этажах новостроек разместились различные кафе, магазины фитнес-центры, сервисные службы и т.д. Больше всего помещений бизнес занял в новостройках на севере и западе Москвы.

Всего в новостройках по реновации планируют обустроить для предприятий малого бизнеса около 3,5 млн кв. метров помещений. Жители новых домов смогут решать бытовые вопросы в шаговой доступности от проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на месте снесенных старых пятиэтажек построят более 500 тыс. кв. метров жилья.

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