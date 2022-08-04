Вашингтон, 4 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Атомный авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море, говорится в сообщении Седьмого флота Соединенных Штатов.

USS Ronald Reagan

«Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море», — говорится в Twitter флота.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля сообщалось, что авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направляется в Южно-Китайское море и может пройти в район Тайваньского пролива.

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