Москва, 4 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Российские предприниматели будут быстрее всех других слоев населения адаптироваться к новым условиям и переходить от переживания тревоги к активным действиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила практикующий психолог, старший преподаватель финансового университета при правительстве РФ Юлия Конычева. Так она прокомментировала информацию о том, что в июле 2022 года индекс тревожности российских предпринимателей уменьшился на 8 процентных пунктов по сравнению с июнем.

Предприниматель

«Во-первых, начали действовать анонсированные правительством и уже внедренные комплексные программы поддержки бизнеса, включая такие меры, как льготные кредиты, гарантии и поручительства, мораторий на различные проверки, помощь в продвижении продуктов и услуг, реструктуризация кредитов, льготы разного характера и другие. Все это, безусловно, помогает бизнесу поддерживать эффективность в изменившихся условиях, — сказала Конычева. — Во-вторых, как говорят, вопрос исходной базы. Исследования и опросы, проведенные в марте–апреле 2022 года, показали беспрецедентное повышение индекса тревожности бизнеса: по разным оценкам, он достигал 82%, а в июне — рекордных 87%, тогда как даже в разгар пандемии он составлял в среднем лишь 50%. В апреле–июне мы видели пиковые значения индекса, и долго на этом уровне он держаться не мог. Снижение уровня тревожности говорит о процессе привыкания и принятия новых реалий».

В-третьих, как отметила Конычева, предприниматели относятся к определенному психологическому типу.

«Бизнес-среда требует от любого человека особого склада характера и сильной нервной системы — случайные люди в ней не выдерживают и быстро отсеиваются, — констатировала эксперт. — Типичный предприниматель — это человек психологически устойчивый, смелый, готовый идти на риск, инициативный, не отступающий перед трудностями. У него высокая толерантность к неопределенности. Говоря простыми словами, он не боится непонятных и сложных ситуаций. Поэтому бизнесмены гораздо быстрее адаптируются, переходя от переживания страха и тревоги к реальным действиям, что мы с вами и наблюдаем в текущей ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Ицаков заявил, что санкции, введенные против России, будут меняться, постепенно закрывая те лазейки, которые смогли отыскать российские бизнесмены.