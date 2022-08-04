Челябинск, , 09:40 — REGNUM Отравившимся в челябинском лагере детям госпитализация не потребовалась. Об этом сообщила журналистам первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

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Сразу после получения сигнала о ЧП в лагерь прибыла межведомственная комиссия. Были взяты пробы пищи и воды, а также проверены сотрудники пищеблоков. Также провели санитарную обработку помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, всего отравились 32 отдыхавших в возрасте от восьми до семнадцати лет. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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