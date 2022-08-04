Чебоксары, 4 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Чувашии пост уполномоченного по защите прав предпринимателей сохранил Александр Рыбаков, который назначен на второй срок исполнения полномочий. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

39-летний Александр Рыбаков стал региональным бизнес-омбудсменом в команде экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он был назначен на пятилетний срок в августе 2017 года. 3 августа 2022 года руководитель республики Олег Николаев подписал указ о переназначении на второй срок полномочий уполномоченного по правам предпринимателей в Чувашии.

Напомним, что в 2021 году доходы Рыбакова составили 4 066 146,7 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM , в феврале 2022 года в Чувашии менее чем через год работы покинул пост главы ГКЧС Олег Яковлев. Должность занял Сергей Павлов.