Баку, , 09:39 — REGNUM Сильное давление на футболистов венгерского «Ференцвароша» оказала поддержка болельщиков азербайджанского клуба «Карабах» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов Twitter.com/StasCherchesov

«Аншлаг и тренировочный лагерь оказали на нас сильное давление, но это не значит, что мы хотели защищаться. У нас были серьезные и классные ситуации во втором тайме», — сказал Черчесов.

Он добавил, что обсудит матч с игроками. По его словам, показанная игра и итоговый результат — это разные вещи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Карабах» и «Ференцварош» сыграли со счётом 1:1 в первом матче. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.

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