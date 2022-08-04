Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Решением топонимической комиссии Санкт-Петербурга, безымянному скверу в Московском районе присвоено имя погибшего в 2021 году на арктических учениях главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 4 августа в пресс-службе Смольного.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

Сквер имени героя располагается на улице Гастелло, 7.

«Скверу присваивается наименование «сквер Евгения Зиничева» в честь Героя Российской Федерации, уроженца Ленинграда, министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Е. Н. Зиничева, ранее проживавшего в Московском районе», — говорится в сообщении.

Напомним, 55-летний Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске. Глава МЧС пытался спасти жизнь человека. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2022 года университету МЧС в Петербурге было присвоено имя героя, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.