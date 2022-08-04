Село Воробьёвка, Воронежская область, , 09:37 — REGNUM XIV Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» состоится в Воробьёвском районе Воронежской области 5 и 6 августа, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Народные промыслы Марина Каширская © ИА REGNUM

Для гостей фестиваля будет организовано несколько творческих площадок. Так, 5 августа на площадке Ломовского природно-ландшафтного парка на малой сцене в 16:00 с концертной программой «Русь песенная» выступят творческие коллективы и исполнители Воронежской области. В 20:00 на большой сцене состоится гала-концерт фестиваля «Живу тобой, родная Русь!» — зрители увидят выступления коллективов из Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Московской, Липецкой областей, Краснодарского края, республики Северная Осетия — Алания, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

В рамках фестиваля будут организованы экспозиции-презентации домов ремесел региона и выставка-ярмарка изделий художественных ремесел «Русь мастеровая» с участием более 120 мастеров.

6 августа состоится творческая лаборатория для руководителей фольклорных коллективов, а в районном доме культуры состоятся ремесленные мастер-классы. В сельских поселениях района состоятся выступления участников фестиваля. В 16:00 на центральной площади села Воробьёвка развернется арт-пространство «Город мастеров», в 20:00 здесь состоится торжественное закрытие фестиваля с тематической программой «Голоса Земли родной». Хедлайнером фестиваля выступит фолк-группа «Ярилов зной».