Кабул, , 09:36 — REGNUM Халид Задран, пресс-секретарь полиции Кабула, заявил, что боестолкновения в кабульском районе «Карте-Сахи» завершились. Об этом пишет газета «8 Собх».

Кабул (сс) Masoud Akbari

Он сообщил, что «операция по зачистке убежища подрывных элементов» завершена, «несколько из них были убиты, а один взят в плен».

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Согласно пресс-релизу полиции Кабула, в ходе этой операции были ранены четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один убит. Однако в сообщении не поясняется, против какой группы проводилась операция, но говорится, что они намеревались атаковать гражданские объекты в некоторых районах страны, в том числе в Кабуле.

Ранее Задран заявил, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обстреляны из одного из домов в «Карте-Сахи» в ходе спецоперации.

Следует отметить, что бой начался около 11:00 3 августа и продолжался до вечера. В ходе боя были слышны звуки взрывов и стрельбы из лёгкого и тяжёлого стрелкового оружия.

Во время боестолкновения и по его завершении талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили журналистам подробно освещать события и сообщать подробности о жертвах и ущербе.