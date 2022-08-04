Ростов-на-Дону, 4 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Ростовский зоопарк объявил конкурс, участники которого должны предложить имя зубрёнку. Детёныш появился на свет в июле 2022 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Центральный вход в Ростовский зоопарк

«Наш зоопарк предлагает ростовчанам выбрать имя девочке-зубренку, которая родилась месяц назад. Итоги подведут 10 августа», — написал в своём телеграм-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер уточнил, что голосование будет проходить на страницах зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале. Участникам стоит учесть, что клички зубров в зверинце начинаются на «Му» — Мулатка, Мужичок и Муза.