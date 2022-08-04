Рязань, , 09:46 — REGNUM Регистрацию в качестве кандидата для участия в выборах на должность губернатора Рязанской области прошёл врио руководителя региона Павел Малков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме. Заседание избирательной комиссии состоялось 3 августа.

Павел Малков https://www.ryazangov.ru

Павел Малков, чья кандидатура была выдвинута региональным отделением «Единой России», получил удостоверение кандидата.

Врио губернатора в социальных сетях уточнил, что предложил возглавить его избирательный штаб ректору медицинского университета Роману Калинину.

«Уверен, опыт и ответственное отношение к делу Романа Евгеньевича будут востребованы при формировании предвыборной программы», — считает Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа рязанский избирком зарегистрировал двух первых кандидатов в губернаторы.

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