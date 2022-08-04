Рязань, 4 августа 2022, 09:46 — REGNUM Регистрацию в качестве кандидата для участия в выборах на должность губернатора Рязанской области прошёл врио руководителя региона Павел Малков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме. Заседание избирательной комиссии состоялось 3 августа.
Павел Малков, чья кандидатура была выдвинута региональным отделением «Единой России», получил удостоверение кандидата.
Врио губернатора в социальных сетях уточнил, что предложил возглавить его избирательный штаб ректору медицинского университета Роману Калинину.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа рязанский избирком зарегистрировал двух первых кандидатов в губернаторы.
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