Медногорск, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM В Оренбургской области Медногорский городской суд рассмотрит гражданское дело о признании незаконным и об отмене решений избирательных комиссий. Информация об этом опубликована 4 августа на сайте судебной инстанции.

Суд Kakprosto.ru

Оренбургское областное отделение КПРФ посчитало, что горизбирком неправомерно вынес решение об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутых коммунистами в период дополнительных выборов в горсовет Медногорска шестого созыва.

«Суду предстоит решить, нарушают ли избирательные права граждан указанные решения ТИК Медногорска», — отметили в пресс-службе судебной инстанции.

Стоит отметить, аналогичный иск из-за отказа заверения списков кандидатов в Совет депутатов Оренбургского района по двухмандатному избирательному округу № 7 был подан в Оренбургский райсуд. Ответчиком выступает избирком Оренбургского района.