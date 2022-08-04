Вашингтон, 4 августа 2022, 09:31 — REGNUM Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене Договора об СНВ, действие которого истекает в 2026 году. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
По ее словам, США и России «достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил о готовности оперативно перевести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.
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