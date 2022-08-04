Вашингтон, 4 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене Договора об СНВ, действие которого истекает в 2026 году. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

По ее словам, США и России «достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы».

«Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет. Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией», — заявила она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил о готовности оперативно перевести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.

Читайте также: В постпредстве РФ усомнились в готовности США к переговорам о будущем СНВ