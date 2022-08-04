Элиста, 4 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 81 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением шесть ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В единственном действующем в Элисте ковидном стационаре лечение получают 42 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются три человека.

Всего в Калмыкии зарегистрирован 52 641 случай заражения коронавирусом, выздоровели 51 087 пациентов. С COVID-19 не справились 843 человека.