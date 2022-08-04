Москва, , 09:29 — REGNUM 31 июля 2022 года в День ВМФ России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину. Это многостраничный документ, которые конкретизирует и развивает идеи аналогичной доктрины 2015 года. В своей подробной статье «Новая Морская доктрина России: что в ней нового, кроме откровенности?» (https://regnum.ru/news/polit/3659849.html) Александр Савельев анализирует, чем новый документ отличается от старого и какие перспективы открывает для РФ.

Это более глубокий, продуманный документ, который отвечает вызовам нового времени. В частности, больше внимания уделено вопросам безопасности с учетом долгосрочного характера противостояния РФ и НАТО во главе с США. И, действительно, в условиях гибридной войны это максимально полезно.

Кораблестроение и появление новых судов — вот ещё один важнейший аспект новой доктрины. Ведь смотрите, относительно недавно мы трагически потеряли крейсер «Москва» — и звучали голоса о том, что данный корабль давно уже превысил срок годности. Но меж тем в России оставалось лишь два судна такого уровня. Новые корабли — то, что необходимо России. Отсюда же вытекает и заострённость на вопросе необходимости комплексного подхода к портовому хозяйству.

И, конечно, Доктрина крайне важна в контексте ревизии приоритетов России в Мировом океане. Балтийское направление уступило первое место Арктике. И это логично. Арктика даёт колоссальные возможности. Важнейшей остаётся и зона Каспия.

Да, у России большие планы на океанах. Осталось грамотно реализовать их.