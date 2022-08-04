Сеул, , 09:32 — REGNUM Представители Южной Кореи и Литвы обсудили 4 августа в Сеуле пути расширения сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, заместителя министра промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Чон Дэ Чжина обсудил с заместителем министра экономики и инноваций Литвы Йовитой Нелюпшене вопросы активизации сотрудничества в инновационных отраслях промышленности.

Представитель Южной Кореи отметил, что Литва обладает самой большой экономикой среди стран Балтии и прекрасными условиями для торговли. Он призвал расширить сотрудничество в сферах лазерных и биотехнологий, в которых Литва имеет большой технологический задел.

В свою очередь, Нелюпшене выразила надежду на расширение двустороннего сотрудничества.

Известно, что представительница Литвы прибыла в Южную Корею для участия в выставке биотехнологий Bioplus Interphex Korea, в которой участвуют более 300 компаний со всего мира.