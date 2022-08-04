Владивосток, , 09:27 — REGNUM «Спортивный» кешбэк позволит вовлекать больше детей в здоровый образ жизни и развивать их кругозор, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по развитию туризма под руководством помощника президента Игоря Левитина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

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Отмечается, что в июне на первом заседании рабочей группы, которую возглавляет Олег глава Приморья, было сформировано 24 вопроса, основанных на предложениях регионов.

«Эти вопросы касаются круизного, «зеленого» туризма, совершенствования инструментов стимулирования туристических поездок, развития инфраструктуры и мест отдыха, доступности инвестиционного капитала и других тем», — сказал Кожемяко.

Левитин подчеркнул, что на сегодняшний день главная задача — реализация права россиян на отдых.

«70% населения страны не выезжает за рубеж. Где и как они отдыхают? Каким образом организован их отдых? Эти и другие вопросы нам нужно проработать», — пояснил помощник президента РФ.

Губернатор напомнил о туристическом и детском кешбэке и добавил, про детский «спортивный».

«Но есть запрос ещё и на внедрение детского «спортивного» кешбэка, когда идёт поддержка поездок спортивных команд — особенно негосударственных спортивных клубов. Это хорошая практика — совмещать свои спортивные мероприятия с культурно-познавательными, возможностью увидеть другие города. Это и дополнительное вовлечение наших детей в спорт и в здоровый образ жизни», — аргументировал Олег Кожемяко.

По его мнению, туристические обмены являются эффективным инструментом борьбы с недружественной пропагандой, они формируют положительный имидж страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 13 августа 2022 года в Белорецком районе Башкирии пройдет ежегодный международный спортивный фестиваль «Малидак». Мероприятие традиционно соберет участников из 40 регионов России, а также из других стран. Благодаря обширной программе «Малидак» активно вовлекает участников в спорт и здоровый образ жизни.