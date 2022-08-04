Истра, Московская область, 4 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В связи с пожаром на складе Ozon в подмосковной Истре, для ликвидации открытого горения которого понадобилось больше 17 часов, адвокат, партнер Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры» Александр Кадетов пояснил, как в таком случае решаются вопросы страховых выплат:

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складе Ozon в Подмосковье

«Страхование складских комплексов является популярной услугой, и владельцы крупных объектов в большинстве случаев используют такой инструмент для целей возмещения ущерба при наступлении страховых случаев. Для заключения договора страхования объекта достаточно направить соответствующее заявление в понравившуюся страховую компанию. По итогам рассмотрения такого заявления страховщик принимает решение о принятии объекта к страхованию, предлагает условия и определяет размер страховой премии в зависимости от стоимости самого объекта, а также общей стоимости товаров, находящихся в объекте, для целей определения лимита страховой суммы.

Порядок выплаты страхового возмещения, необходимые для этого документы, а также описание событий, являющихся страховым случаем, содержатся в правилах страхования, а также в страховом полисе в качестве дополнений и/или исключений по отношению к правилам. В зависимости от правил, которые утверждены в конкретной страховой компании, определяется как перечень событий, являющихся страховым случаем, так и обстоятельства, которые подлежат установлению для получения страховой выплаты.

Судя по масштабу происшествия и площади возгорания, можно предположить, что ущерб будет оценен в сотни миллионов рублей. Для любой страховой компании такой ущерб будет являться крупным.

В зависимости от требований, содержащихся в правилах страхования соответствующей компании, с которой заключен договор, сроки получения страховой выплаты собственником либо выгодоприобретателем будут зависеть от объема документов, необходимых для подтверждения страхового случая. Как правило, к таким документам относятся: справки о причинах возгорания из контролирующих органов, постановление о возбуждении уголовного дела по факту поджога, а также бухгалтерские документы, подтверждающие сумму ущерба, заявленную страхователем.

По итогам рассмотрения таких документов страховщик либо выплачивает страховое возмещение, либо отказывает в выплате, например, если будет установлено, что при эксплуатации объекта были нарушены правила пожарной безопасности. В частности, в практике бывают случаи отказа в страховом возмещении в связи с выявлением нарушений работы системы пожаротушения по причине её ненадлежащей эксплуатации, обслуживания или отключения от систем подачи воды. Получение такого отказа может быть обжаловано в суде, но в таком случае сроки получения страхового возмещения в общей сложности могут выйти за пределы года».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный пожар площадью 55 тысяч квадратных метров на складе интернет-магазина Ozon возник накануне, 3 августа.

Размер ущерба, по предварительным оценкам, составил 17 млрд рублей. В такую сумму оценили ущерб от пожара страховщики. Открытое горение ликвидировано 4 августа. Версия поджога склада рассматривается как одна из наиболее вероятных.

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