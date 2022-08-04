Херсон, Украина, , 09:28 — REGNUM Ракетный обстрел Херсона, который отразила система противовоздушной обороны (ПВО), произвели вооружённые украинские формирования. Об этом 4 августа рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«ПВО сбила всё. Стреляли много, но всё сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).