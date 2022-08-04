Херсон, 4 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Ракетный обстрел Херсона, который отразила система противовоздушной обороны (ПВО), произвели вооружённые украинские формирования. Об этом 4 августа рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«ПВО сбила всё. Стреляли много, но всё сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).