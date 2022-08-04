Казань, 4 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В России за первое полугодие 2022 года количество дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло более чем в 1,5 раза, погибших в них — в два раза (шесть человек). Татария вошла в топ-7 по количеству инцидентов с СИМ, пишет 4 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

В 78,8% случаев происходил наезд на пешеходов, из них треть — на пешеходных переходах, в 13,5% случаев регистрировалось столкновение. В 69,1% ДТП СИМ принадлежали физлицам, в 30,9% были арендованы.

Научным центром безопасности дорожного движения МВД России составлена статистика ДТП с участием моноколес, электросамокатов, сигвеев, гироскутеров, велосипедов на электротяге, мопедов. За полгода зарегистрировано 370 ДТП с участием СИМ (+174% к аналогичному периоду 2021 года). В них погибли шесть человек, 382 человека ранено.

Наибольшее число ДТП с СИМ зафиксировано в Москве — 94, Санкт-Петербурге (57), Краснодарском крае (26), Нижегородской (18), Свердловской (16), Кемеровской (11) областях и Татарии (10).

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Татарии возбуждено 929 административных дел, из них 735 — за нарушения, совершенные на прокатных электросамокатах.

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