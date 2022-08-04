Элиста, , 09:27 — REGNUM В Яшалтинском районе Калмыкии приостановлена работа детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Решение принято в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в учреждении выявлено пять случаев COVID-19. Специалисты оценили риск распространения коронавируса. Все носители инфекции изолированы и получают лечение. В лагере проводится дезинфекция очага заболевания.

Деятельность лагеря приостановлена до особого распоряжения. Все отдыхающие были отправлены в Элисту.