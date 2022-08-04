В Калмыкии приостановили работу детского лагеря из-за COVID-19
Элиста, 4 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Яшалтинском районе Калмыкии приостановлена работа детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Решение принято в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
В ведомстве уточнили, что в учреждении выявлено пять случаев COVID-19. Специалисты оценили риск распространения коронавируса. Все носители инфекции изолированы и получают лечение. В лагере проводится дезинфекция очага заболевания.
Деятельность лагеря приостановлена до особого распоряжения. Все отдыхающие были отправлены в Элисту.