Степанакерт, 4 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал сограждан сохранять спокойствие. Обращение он разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видео. Facebook.com/ArayikHarutyunian Президент Республики Арцах Араик Арутюнян

«Можно зафиксировать, что на данном этапе происходят определенные изменения в деэскалации ситуации, связанной как с военной ситуацией, так и с Бердзорским коридором», — написал глава республики.

Он сообщил, что обсудил обострение ситуации на расширенном заседании Совбеза Арцаха. Президент отметил, что при участии российских миротворцев принимаются шаги по разрешению ситуации мирным путём. Он также назвал «провокацией» действия азербайджанской стороны, проводимые с 1 августа.

Напомним, вооружённые силы Азербайджана 3 августа в рамках операции «Возмездие» провели серию атак на позиции Нагорного Карабаха. В Баку назвали это ответом на «провокации» с армянской стороны. Сообщается, что двое военнослужащих армии обороны Арцаха погибли, есть раненые.