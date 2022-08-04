Москва, , 09:26 — REGNUM Станислав Смагин в своей новой программной статье для ИА REGNUM https://regnum.ru/news/polit/3660353.html, философствуя молотом, задаёт «проклятые вопросы» российским «центрам принятия решений». Те вопросы, на которые многие слишком многие из нас ищут ответы ещё с 2014 года.

«О чём России говорить с киевским «офисом президента»? — зачинает беседу Смагин. Когда они, перечисляет автор, эти паны из украинской столицы отдавали приказы о разбрасывании мин-«лепестков» в Донецке, об убийстве на камеру российских военнопленных, ракетным ударам по Донбассу… Этот список садистических безумств можно перечислять долго. Так, действительно, о чём нам говорить с такими нелюдями? Стоит ли говорить? Особенно в мире, который понимает лишь силу.

Не правильнее ли помочь украинскому народу избавиться от своей власти? Или убрать её самим? Уверены, многие в России присоединяются к вопросу автора ИА REGNUM.