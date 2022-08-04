Хиросима, Япония, 4 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Запад нагнетает антироссийскую истерию и пытается подорвать позиции Москвы на Обзорной конференции по ДНЯО, для чего намеренно искажает сигналы от России. Об этом российский посол в Японии Михаил Галузин заявил в ходе круглого стола по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями в японском городе Хиросима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда

Россия, отметил он, предупреждает о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против неё в контексте украинского кризиса. Военная конфронтация между ядерными соперниками грозит переходом конфликта на ядерный уровень, чего Россия, разумеется, не хочет допустить.

Однако на Западе сигналы, подаваемые Россией, склонны «злонамеренно искажать в пропагандистских целях», а также «для нагнетания антироссийской истерии и подрыва наших позиций на Обзорной конференции по ДНЯО», сказал посол.

Так, было недобросовестно интерпретировано решение президента России Владимира Путина о временном переводе сил сдерживания на особый режим дежурства. Речь идёт о повышении бдительности в условиях провокаций.

Также утверждается о наращивании Россией ядерного потенциала, но это бездоказательные заявления, которые основаны на недостоверных оценках или откровенной дезинформации, добавил Галузин.

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