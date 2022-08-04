Владикавказ, 4 августа 2022, 09:25 — REGNUM В Северной Осетии в 2022 году отмечают 1100-летие крещения Алании. К этой знаменательной дате в республике разработан план мероприятий. Основные из них пройдут в августе–октябре, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Мурат Агузаров.
Среди мероприятий, в частности, выставка «Крещению Алании — 1100 лет», на которой собраны уникальные экспонаты из православной истории Осетии, фестиваль колокольных звонов, создание интерактивной карты объектов культурного наследия и свода памятников Севера и Юга Осетии. С июня уже действует передвижная фотовыставка «Святыни Алании». Она побывает в субъектах СКФО, Москве, Санкт-Петербурге, в Южной Осетии.
По словам вице-премьера, к знаменательной дате отреставрированы шесть уникальных памятников православной культуры, в том числе церкви, святилища, сторожевая башня, каменный крест в селе Заманкул Правобережного района и музей осетинской литературы во Владикавказе.
К 1100-летию крещения Алании также подготовлено театрализованное представление-реконструкция этих событий, которое пройдет во Владикавказе и завершит праздничные мероприятия.