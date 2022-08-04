Владикавказ, 4 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2022 году отмечают 1100-летие крещения Алании. К этой знаменательной дате в республике разработан план мероприятий. Основные из них пройдут в августе–октябре, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Мурат Агузаров.

Berlin-orthodoxe-kirche.de Торжество православия

«К 1100-летию крещения Алании мы сформировали маршруты совместно с нашей епархией. Крупнейшие российские туроператоры согласовали и реализовали предложения местных турагентов и разработали 28 направлений», — цитирует вице-премьера «Интерфакс-Юг».

Среди мероприятий, в частности, выставка «Крещению Алании — 1100 лет», на которой собраны уникальные экспонаты из православной истории Осетии, фестиваль колокольных звонов, создание интерактивной карты объектов культурного наследия и свода памятников Севера и Юга Осетии. С июня уже действует передвижная фотовыставка «Святыни Алании». Она побывает в субъектах СКФО, Москве, Санкт-Петербурге, в Южной Осетии.

По словам вице-премьера, к знаменательной дате отреставрированы шесть уникальных памятников православной культуры, в том числе церкви, святилища, сторожевая башня, каменный крест в селе Заманкул Правобережного района и музей осетинской литературы во Владикавказе.

К 1100-летию крещения Алании также подготовлено театрализованное представление-реконструкция этих событий, которое пройдет во Владикавказе и завершит праздничные мероприятия.