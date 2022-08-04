* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:24 — REGNUM Высокопоставленные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане провели совещание, посвящённое тому, как реагировать на атаку американских беспилотников на Кабул.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

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Агентство Reuters сообщило со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что лидеры группировки провели 3 августа встречу, чтобы обсудить, как реагировать на удар американского беспилотника, в результате которого погиб лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири.

В то же время Абдул Салам Ханафи, второй вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осудил авиаудар США, приведший к гибели Аймана аль-Завахири.

Он сказал, что не обладает полной информацией об этом событии, но считает атаку американских беспилотников «нарушением национального суверенитета, международных принципов и соглашения в Дохе».