Москва, 4 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Москве с 3 августа открылись торовые точки по продаже арбузов и дынь. В 2022 году заработало более 200 бахчевых развалов, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арбузы и дыни на прилавке

Москвичам предложен широкий ассортимент бахчевых культур из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Дагестана и др. У всей продукции есть сертификаты.

Точки по продаже арбузов и дынь оформлены в едином стиле. Продавцы одеты в специальную форму, а к работе допускаются только при наличии медицинской книжки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье открыто свыше 500 точек по продаже бахчевых культур.

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