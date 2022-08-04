Белогорск, Амурская область, , 09:27 — REGNUM В Белогорске Амурской области закончили работы по благоустройству одного двора. Он стал первым готовым из 99, облагораживание которых запланировано в 2022 году в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе областного правительства.

Благоустройство двора Government.ru

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Готовый двор — один из самых больших из числа тех, облик которых будет изменён этим летом, его площадь 1,6 тыс. кв метров. Всего в городе намерены улучшить состояние 14 дворов.

«В остальных населённых пунктах — Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Шимановске, Райчихинске, Тынде, ЗАТО Циолковском и Прогрессе благоустройство дворов в рамках программы продолжается. Все работы идут в графике», — отметили в правительстве региона.

«Сегодня сдана первая дворовая территория по программе «1000 дворов», которую инициировал Юрий Петрович Трутнев. Это отличный подарок для людей и пример другим, какими дружными могут быть жители. В Белогорске дворовые территории для участия в программе отбирали с помощью онлайн-голосования. И жители двора активно включились в процесс, а затем также же дружно выбирали дизайн — проект, отслеживали сроки и качество работ подрядчика. В итоге получили современную, многофункциональную площадку, которая устраивает всех», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Амурской области благоустраивают 99 дворов в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 млн. рублей.