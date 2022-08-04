В Приамурье завершили благоустройство первого объекта проекта «1000 дворов»
Белогорск, Амурская область, 4 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области закончили работы по благоустройству одного двора. Он стал первым готовым из 99, облагораживание которых запланировано в 2022 году в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе областного правительства.
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Готовый двор — один из самых больших из числа тех, облик которых будет изменён этим летом, его площадь 1,6 тыс. кв метров. Всего в городе намерены улучшить состояние 14 дворов.
«В остальных населённых пунктах — Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Шимановске, Райчихинске, Тынде, ЗАТО Циолковском и Прогрессе благоустройство дворов в рамках программы продолжается. Все работы идут в графике», — отметили в правительстве региона.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Амурской области благоустраивают 99 дворов в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 млн. рублей.