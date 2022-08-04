Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Банк ВТБ продолжает совместную работу над проектом Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с правительством Санкт-Петербурга. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортная развязка под мостом

Специалисты приступили к пятому этапу проекта, который предполагает проведение работ на Витебской развязке. Они затронули основной ход трассы, расположенный между двумя развязками − на Витебском проспекте и на съезде с ЗСД на Благодатную улицу. Также работы ведутся на Витебском проспекте. Участок между Заставской улицей и Лиговским проспектом также будет восстановлен.

«Очень важно, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, наш давний стратегический партнер — банк ВТБ — продолжает этот проект. Эта скоростная трасса очень нужна городу», — заявил глава города Александр Беглов.

Напомним, что работы на дорожных объектах начались в 2021 году. Окончательно завершить реконструкцию и пустить движение транспортных средств планируют к 2024 году.