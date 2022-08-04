Уфа, , 09:29 — REGNUM Несколько жилых домов, школа и детский сад в Уфе остались без водоснабжения. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Уфаводоканала.

Коммунальная авария Krd.ru

Сообщается, что на ул. Интернациональная д. 97 была обнаружена утечка из земли. Сейчас специалисты производят работы по ликвидации коммунальной аварии.

«В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 200 мм», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что без холодного водоснабжения временно останутся жилые дома по ул. Интернациональная д. 95/1, ул. Первомайская д. 58/1, 58/2,62,64,64/1, 66/2, а также школа № 105 и детский сад № 174.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе без воды остались несколько жилых домов и музыкальная школа.

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