Париж, 4 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Франции объявило о мобилизации дополнительных 40 млн евро из фонда экстренной помощи, предназначенного для заморозков, на покрытие ущерба сельскому хозяйству из-за града, сообщает Le Figaro.

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По данным министерства сельского хозяйства, град местами приводит к полной потере производства.

Фонд, находящийся в руках региональных префектов, предназначен для быстрого реагирования на ситуации большой нестабильности в пределах потолка в 5000 евро на ферму, который может быть увеличен в случае более экстремальных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в реку Сену на севере Франции забрела белуха. Сейчас специалисты пытаются оценить состояние здоровья китообразного. Власти призвали людей не приближаться к киту, чтобы не подвергать его стрессу.

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