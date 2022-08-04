Донецк, 4 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 542 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Пантелеймоновка, Зайцево (южное), Доломитное, Гольмовский, Ясиноватая, Макеевка и Минеральное

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на военном полигоне одной из воинских частей Оренбургского гарнизона состоялся военно-полевой сбор, участие в котором приняли казаки Оренбургского казачьего войска.