Нур-Султан, , 09:20 — REGNUM Евгения Ким в материале ИА REGNUM «Российской «мягкой силе» в Туркестане нужна перезагрузка» (https://regnum.ru/news/polit/3659998.html) поднимает очень важную тему работы России на территории бывшего СНГ — на этот раз в Казахстане и Средней Азии. И дела тут в некоторых аспектах обстоят неутешительно.

Ким отмечает, что основная ставка делается не на работу с населением, а на лоялизацию элит. Хм, простите, но ведь где-то мы это уже видели? Ба, да на Украине — и не только! Там тоже велись дела с Януковичами и Медведчуками. К чему это привело в итоге? Население же Туркестана, в основном, интегрируется в Россию через миграционные потоки, но это имеет и свои недостатки, и риски.

Туркестан — важный для России регион, и России надо использовать тут «мягкую силу» с колоссальным вниманием, учитывая прошлые ошибки. Если, конечно, не хотим получить ещё один антироссийский регион.