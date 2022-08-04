Оренбург, 4 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе–мае 2022 года уровень рождаемости по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8,9%, уровень смертности — на 6,5%, сообщает Оренбургстат.

PublicDomainPictures Новорожденный

В регионе за пять месяцев зарегистрировано 6494 новорождённых и 11 508 умерших. Естественная убыль населения составила 5014 человек.

На территории области стали реже заключать браки. Число свадеб сократилось на 8,2%. Вместе с тем выросло число разводов — на 13,9%.