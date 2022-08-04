Оренбург, 4 августа 2022, 09:18 — REGNUM На военном полигоне одной из воинских частей Оренбургского гарнизона состоялся военно-полевой сбор, участие в котором приняли казаки Оренбургского казачьего войска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
120 казаков Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» и Уфимско-Табынского отдела Оренбургского казачьего войска совершенствуют боевую выучку перед отправкой в Донбасс.
Все добровольческие отряды проходят подготовку слаживания. Добровольцам оказывают помощь в приобретении экипировки, медикаментов и предметов первой необходимости.