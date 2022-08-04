Херсон, Украина, , 09:21 — REGNUM Украинские военные запустили ракеты по городу Херсону, их сбила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил 4 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, обстрел был массированный. Вероятно, ВСУ нацеливались на мост, однако благодаря срабатыванию системы ПВО не произошло попаданий по мостам и инфраструктуре.

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили», — сказал Стремоусов РИА Новости.

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